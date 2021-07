Bill Cosby (84) wendet sich erneut an die Öffentlichkeit! Der ehemalige TV-Star wurde im Jahr 2018 wegen sexueller Nötigung in drei Fällen zu einer Haftstrafe verurteilt: Eigentlich sollte er drei bis zehn Jahre im Gefängnis sitzen. Ende Juni erklärte das Gericht von Pennsylvania dann plötzlich, dass der Comedian nie hätte angeklagt werden dürfen. Seitdem ist er wieder auf freiem Fuß. Am Montag feierte Cosby bereits seinen 84. Geburtstag: Zu diesem Anlass bedankte er sich im Netz bei seinen Supportern!

Auf seinem Twitter-Account postete der Schauspieler einen Schnappschuss von sich, auf dem er einen Pullover mit der Aufschrift "Hallo Freund" trägt. Darunter schrieb Cosby an seine Fangemeinde gerichtet: "An meinem Geburtstag danke ich euch von ganzem Herzen für eure Unterstützung. Danke, dass ihr für meine Freiheit gekämpft habt und danke, [...] dass ihr den Fall verfolgt hat. Die Revolution ist im Haus."

Vor wenigen Wochen hatte die ehemalige "The Cosby Show"-Bekanntheit bereits schon einmal deutlich gemacht, dass sie sich nach der Haftstrafe keineswegs aus der Öffentlichkeit zurückziehen wolle. Im Gegenteil: Der US-Amerikaner plant offenbar sein Comeback! Wie sein Sprecher Andrew Wyatt bekannt gab, soll der 84-Jährige bereits "mit einer Reihe von Promotern und Comedy-Klub-Besitzern gesprochen haben". Ob das wohl bedeutet, dass er bald wieder auf der Bühne stehen wird?

(Photo by Michael Candelori / Pacific Press) Bill Cosby, Comedian

Getty Images Bill Cosby auf einer Preisverleihung im November 2013

ActionPress Bill Cosby im September 2018

