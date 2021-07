Die Luft in der Princess Charming-Villa wird immer dünner! Im Halbfinale der queeren TVNow-Show buhlen noch Miri, Elsa, Bine und Lou um die Gunst der Princess Irina Schlauch. Doch von zwei Singles muss sich die Rechtsanwältin bei der Entscheidung verabschieden. Kein Wunder, dass die Anspannung immer größer wird: Bei den "Princess Charming"-Girls lagen vor der Ladies Night die Nerven blank!

"Diese Ladies Night ist auf jeden Fall die heftigste Ladies Night, die wir bisher hatten – und es wird auf jeden Fall auch die Spannendste", betonte Lou vor der Entscheidung. Und auch Bine war vor dem Abend in der Villa deutlich angespannt – sie gab einen Einblick in ihre Gefühlswelt: "Das wird wirklich die schwierigste Happy Hour. Wir sind nur noch so wenige, wir verstehen uns so gut und alle haben Herzen in den Augen, wenn Irina da ist."

Natürlich stand auch Irina in Anbetracht der Entscheidungsnacht unter Spannung – dennoch will sie die gemeinsame Zeit mit den Singles voll auskosten. "Ich muss ehrlich sagen, dass ich den letzten Abend in der Villa mit allen echt einfach nur genießen möchte", hob die Princess hervor und erklärte: "Das heißt, gar nicht so viele Einzelgespräche suchen, sondern einfach in der Gruppe eine schöne Zeit haben zum Abschluss."

Alle Infos zu "Princess Charming" bei TVNOW.de

