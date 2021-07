Nicole Scherzinger (43) zeigt, was sie hat! Die Sängerin begeistert ihre Fans nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch immer wieder mit ihrem Äußeren. Im Netz posiert sie nur allzu gerne in knappen Outfits und präsentiert dabei ihren Hammer-Body. Momentan genießt die Beauty ihren Pärchenurlaub mit Freund Thom Evans (36) in Griechenland – trotzdem liefert sie ihrer Community sexy Content: Nicole hält nämlich ihren Knackpo in die Kamera!

Auf Instagram postete die 43-Jährige gleich eine ganze Bilderreihe von sich in einem knappen blau-weißen Bikini. Vor einer wunderschönen Kulisse rekelt sich Nicole an ihrem privaten Pool – und gewährt einen Blick auf ihr rundes Hinterteil! Ihre Musikkollegin JoJo (30) scheint hin und weg von den Fotos zu sein: "Die heißeste Frau der Welt", kommentierte sie den Beitrag.

Nicoles übrige Follower können dem nur zustimmen. "Oh mein Gott. Dieser Anblick ist traumhaft", schrieb eine Userin und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Du Königin", zeigte sich eine weitere Nutzerin begeistert von den freizügigen Schnappschüssen.

Nicole Scherzinger und Thom Evans

Nicole Scherzinger, Sängerin

Nicole Scherzinger, Sängerin

