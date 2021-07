Bei dieser Filmpremiere gab es einen riesigen Starauflauf – inklusive Promi-Verwandtschaft. In den USA startet in wenigen Tagen "Space Jam: A New Legacy" in den Kinos. Es ist das Sequel der 1996 erschienen Cartoon-Live-Action-Komödie mit Basketball-Legende Michael Jordan (58) in der Hauptrolle. Auch bei der Fortsetzung steht eine hochkarätige Sportikone im Mittelpunkt: NBA-Star LeBron James (36)! Auf der Premiere des Films erschien der Ausnahmeathlet allerdings nicht alleine, sondern in Begleitung seiner Familie.

Zusammen mit seiner Frau Savannah und ihrer sechsjährigen Tochter Zhuri lief der Basketballspieler am vergangenen Montag über den roten Teppich vor dem Regal LA Live & 4DX-Kino. Hier posierte das Trio erst für die Fotografen, bevor es sich dann den Film gemeinsam ansah. Besonders LeBrons kleines Mädchen bezauberte die Anwesenden, da sie in ihrem geblümten Sommerkleid mit dem Spitzenkragen einfach zu niedlich aussah. Das Grundschulkind war allerdings nicht die einzige Person, die ihrem Papa die Show stahl.

Neben der James-Familie waren auch viele weitere Hollywoodstars vor Ort – wie Zendaya (24) oder LeBrons "Space Jam"-Kollegen Don Cheadle (56), Cedric Joe und Sonequa Martin-Green (36). Auch John Legend (42) ließ sich bei der Premiere blicken – nicht verwunderlich, immerhin steuerte der Musiker bei dem Film einen Teil des Soundtracks bei.

MEGA LeBron James und seine Tochter Zhuri bei der "Space Jam: A New Legacy"-Premiere im Juli 2021

MEGA Der Cast von " "Space Jam: A New Legacy" bei der Filmpremiere in L.A. im Juli 2021

MEGA John Legend bei der "Space Jam: A New Legacy"-Premiere im Juli 2021

