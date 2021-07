Welchen Nachnamen trägt jetzt eigentlich Pascal Kappés (31) und Denise Mertens (31) gemeinsamer Sohn Ben-Matteo? Nach der Trennung des Ex-Paares fand das ehemalige Bachelor-Girl in Musiker Henning Merten (31) den Mann ihres Lebens kennen. Vor wenigen Tagen gaben sich die beiden Turteltauben dann sogar das Jawort. Die Beauty trägt also ab sofort den Namen ihres Gatten – gilt das auch für ihren Sohn aus der früheren Beziehung mit Pascal?

In seiner Instagram-Story sorgte Ben-Matteos Papa Pascal nun für Klarheit. Noch heißt der kleine Junge Kappés. "Bald wird er Merten heißen", teilte Pascal mit. Doch das vielleicht nicht für den Rest seines Lebens. "Dennoch darf er mit 14 Jahren selber entscheiden, wie er heißen möchte", teilte der TV-Star mit. Das Verhältnis zwischen Pascal, seiner Ex Denise und deren neuem Mann an der Seite könnte aber kaum besser sein. Im Verlauf der Fragerunde gratulierte Pascal sogar dem frisch vermählten Ehepaar.

Und nicht nur das: In wenigen Tagen darf Pascal auch seinen Spross wieder in die Arme schließen – inklusive Mama Denise und Stiefpapa Henning. Das Trio kommt Pascal nämlich im Saarland besuchen. "Wird auf jeden Fall ein cooler Tag, ich werde denen Saarbrücken zeigen, wir haben ja schöne Ecken", teilte Pascal bereits seine Vorfreude.

Instagram / denise_kappes Henning und Denise Merten an ihrem Hochzeitstag

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés mit Sohnemann Ben-Matteo

Instagram / denise_kappes Denise Kappès und Henning Merten

