Was für eine herzerwärmende Aufnahme von Denise Merten (31) und ihrem Sohn Ben (2)! Am Freitag gaben sich das ehemalige Bachelor-Girl und sein Freund Henning Merten (31) das Jawort. Seitdem postete die Frischvermählte eine Menge romantischer Eindrücke von ihrer Trauung und der anschließenden Feier. Doch nun teilte die Braut einen ganz besonderen Schnappschuss von ihrem Hochzeitstag: Denise veröffentlichte ein Foto, das sie im weißen Kleid und mit ihrem Sohn auf dem Arm zeigt.

Am Montag postete die frisch verheiratete Schönheit die goldige Momentaufnahme auf Instagram. "Bis ans Ende der Welt. Mein Sohn", schrieb die 31-Jährige zu dem Foto und versah den Beitrag zudem mit Hashtags wie #meinewelt oder #wedding. Die süße Aufnahme kam auch bestens bei den Fans an, obwohl sich einige User um das prachtvolle Brautkleid der Influencerin sorgten. "Ich hätte Angst um das schöne Kleid bei den Gummistiefeln", erklärte beispielsweise ein Follower und ein anderer fügte hinzu, dass es dennoch ein sehr tolles Foto sei.

In seiner Story verriet der Reality-TV-Star dann außerdem noch, dass es dem kleinen Ben am Tag von Mamas Hochzeit nicht so gut ergangen sei. "Meinem kleinen Prinzen ging es am Abend leider nicht so gut", begann Denise zu erklären und fuhr fort, dass ihr diese Tatsache ganz schön die Kraft genommen hätte. Inzwischen würde es ihrem Nachwuchs jedoch wieder besser gehen, versicherte sie. "Deine Mami liebt dich so so sehr", beteuerte sie abschließend.

