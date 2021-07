Das gab es zuvor noch nie! In der heutigen XXL-Ausgabe der beliebten Kuppelshow Take Me Out wurden wieder einige einsame Single-Herzen miteinander verkuppelt. Nachdem die ersten Männer bereits ihr Date gefunden hatten, kam es allerdings zu einem außergewöhnlichen Anblick: Anstatt einem neuen Objekt der Begierde fuhr plötzlich eine Frau den Aufzug herunter. Dahinter steckt auch ein bestimmter Grund: Colin schickt seine Mama Andrea vor!

Obwohl die Single-Damen Colin noch gar nicht gesehen haben, sondern nur seine Mutter kennenlernen durften, drückte eine Lady bereits den Buzzer: Frauke. Die Beauty habe keinen Bock, kurz nach dem ersten Aufeinandertreffen auch prompt die komplette Familie ihres Dates zu kennen. Bei den anderen Frauen kam Colins Mama als Wingman hingegen äußerst gut an. "Das ist die stärkste Aktion, die es je gab. Ich finde, man muss sich mit der Mutter des Freundes auch gut verstehen", stellte eine von Colins potenziellen, zukünftigen Freundinnen – Single-Dame Emily – klar.

Doch auch nach dem ersten Video müssen sich die Frauen noch gedulden – immerhin bekam man nur den Körper des Kandidaten im Clip zu sehen. Kurz darauf trat Colin dann aber endlich selbst vor die Menge und performte als sexy Cowboy mit freiem Oberkörper. Am Ende leuchtete nur noch Emilys Licht – die Brünette ergatterte das Date mit dem Fitnessmodel.

TVNow/ Guido Engels "Take Me Out"-Moderator Jan Köppen

TVNow/ Guido Engels Jan Köppen mit den "Take Me Out"-Frauen

Instagram / colins.gallery Andrea mit ihrem Sohn Colin

