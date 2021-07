Louis Eisner teilt einen seltenen Pärchenmoment. Der 32-Jährige ist seit Oktober 2017 mit Ashley Olsen (35) zusammen, aus ihrer Freundschaft wurde nach fünf Jahren mehr. Ihre Beziehung halten die beiden komplett unter Verschluss, die Fashiondesignerin verlor öffentlich bisher nie ein Wort über ihr Liebesglück. Doch jetzt gewährt der Künstler seinen Fans einen kleinen Einblick in ihr gemeinsames Leben – er postet im Netz einen Schnappschuss seiner Freundin.

Am vergangenen Freitag war das Paar gemeinsam im Wald unterwegs. Auf einem Foto, das Louis in seiner Instagram-Story hochlud, sieht man die US-Amerikanerin mit einem Drink in der Hand über den Waldboden laufen. Neben einem weißen Oberteil und passender Hose trug sie eine schwarze Kappe und eine übergroße Sonnenbrille. Doch vor allem die Machete in Ashleys anderer Hand zog die Blicke der Follower auf sich. Ob sich die beiden damit durchs Gebüsch geschlagen haben?

Vor zwei Jahren wurde ihre Beziehung Gegenstand von Spekulationen: Nachdem Ashley mit einem Ring am Finger gesichtet worden war, wurde gerätselt, ob sie mittlerweile verlobt sein könnte. Auch auf der aktuellen Aufnahme trägt die 35-Jährige Schmuck an der Hand. Ob es sich dabei aber tatsächlich um einen Verlobungsring handelt, ist nicht zu erkennen.

Getty Images Schauspielerin Ashley Olsen

Getty Images Ashley Olsen bei den Cfda-Feierlichkeiten in NYC im November 2013

FIA Pictures / MEGA Ashley Olsen Juli 2019

