Nicht nur die Single-Männer kennt man in der kommenden Take Me Out XXL-Staffel! Heute Abend geht die TV-Speeddatingshow auf RTL in eine neue Runde. Zum ersten Mal führt Moderator Jan Köppen (38) durch eine Staffel – er ersetzt seit dieser Woche "Take Me Out"-Urgestein Ralf Schmitz (46). Vorab wurde schon bekannt, welche Promimänner sich dem kritischen Damen-Panel stellen. Doch auch in der Frauenreihe wird es ein paar bekannte Gesichter geben, wie Promiflash jetzt erfährt!

Tatsächlich werden Rocco Stark (35), Till Adam, Christian Rauch und Co. auf einige "Take Me Out"-Wiederholungstäterinnen treffen, wie Influencerin Josimelonie Promiflash verrät. Die ehemalige DSDS-Kandidatin versucht – mit neuer Vagina – auch wieder ihr Glück am Liebesbuzzer. Neben ihr werden unter anderem die Ex-#CoupleChallenge-Teilnehmerin und Radiomoderatorin Anna Orlova, Ex-Bachelor-Babe Chloé (26) und weitere Show-Ehemalige wie Belinda Betzing aus Staffel sieben sowie die unvergesslichen Schwestern Emily und Jasmin Kahl aus der vergangenen achten Season auf Flirtkurs gehen.

Ob die schon bekannteren Ladys wohl auch Lust auf die bekannteren Herren haben? Mit Ausnahme von Ex-Dschungelcamp-Star Rocco hatten die nämlich bislang noch kein Glück, was die Liebe im TV angeht. Christian absolvierte schon das schweizerische und deutsche Bachelorette-Format sowie Bachelor in Paradise – allerdings ohne Paarerfolg. Till hat mit Ausnahme von Adam sucht Eva eigentlich schon jede Datingshow durch. Vielleicht findet der selbst ernannte "unvermittelbare Single-Trash-TV-Kandidat" aber jetzt endlich auch einmal sein Liebesglück.

Privat Josimelonie und Belinda bei "Take Me Out XXL"

Instagram / minis_cooper Emily und Jasmin Kahl, Schwestern und "Take Me Out XXL"-Kandidatinnen

Instagram / fleur_kenzo Chloé, Ex-Bachelor-Kandidatin 2017

