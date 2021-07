Für Nadine Klein (35) sollen in den kommenden Monaten die Hochzeitsglocken läuten! Im Januar überraschte die ehemalige Bachelorette ihre Fans mit besonders erfreulichen Neuigkeiten: Die einstige Rosenverteilerin und ihr Partner Tim haben sich verlobt. Stolz präsentierte die Beauty auch prompt den funkelnden Klunker an ihrem Ringfinger, den ihr zukünftiger Gatte ausgesucht hatte. Allzu lange dauert es bis zum Jawort nicht mehr: Noch in diesem Jahr wollen Nadine und ihr Tim heiraten!

"Wir haben unseren Standesamt-Termin", verkündete Nadine nun voller Vorfreude in ihrer Instagram-Story. Wann genau das Paar vor den Traualtar treten wird, behielt die baldige Braut zwar für sich – einen weiteren Hinweis gab sie ihren Followern allerdings noch: "Anfang September ist es soweit!" Im kommenden Jahr soll dann die große Feier über die Bühne gehen. Die Details behielt Nadine bisher überwiegend für sich, falls doch noch etwas schief gehen könnte. "Ich hoffe einfach, es wird alles klappen und wir können heiraten", verriet sie.

Mit der Freude steigt aber auch die Anspannung bei der TV-Bekanntheit. "Ich bin jetzt schon nervös und freu mich so sehr", gab Nadine offen zu. Mittlerweile steckt die 35-Jährige auch schon mitten in den Vorbereitungen. Unter anderem habe sie sogar schon einen "heißen Favoriten" für ihr Brautkleid. Wie genau das Outfit aussehen wird – daraus machte Nadine allerdings noch ein Geheimnis.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Influencerin

Instagram / nadine.kln Nadine Klein und ihr Freund Tim im August 2020

M. Weber / ActionPress Nadine Klein im Januar 2019

