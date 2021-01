Für Nadine Klein (35) läuten demnächst die Hochzeitsglocken! Die ehemalige Bachelorette und ihr Freund Tim sind seit 2019 offiziell ein Paar und im vergangenen Jahr auch schon zusammengezogen. Und offenbar wollen sie nun den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen. Nachdem sich die Berlinerin zuletzt mit einem verdächtigen Klunker am Finger gezeigt hatte, bestätigte sie nun: Ja, sie und ihr Tim haben sich verlobt.

Das teilte die Influencerin jetzt auf ihrem Instagram-Account mit. Zu zwei Pärchenfotos, auf dem sie ihren Ring voller Stolz in die Kamera hält, schrieb sie nur kurz und knapp: "Ja! 2021 hätte nicht schöner beginnen können." Offenbar ist die Verlobung der beiden also noch ganz frisch. Und tatsächlich: im Rahmen einer Fragerunde verriet Nadine kurz darauf, dass ihr Tim ihr den Antrag am 9. Januar gemacht hat.

Und obwohl sie zuletzt immer wieder betonte, wie glücklich ihr Partner sie macht, hat sie wohl nicht mit der Frage aller Fragen gerechnet. "Es kam für mich überraschend, aber dadurch umso schöner", schwärmte sie. Warum sie ihre Follower erst "so spät" einweiht? "Ich wollte das erst einmal für mich genießen", erklärte sie.

Ex-Bachelorette Nadine Klein

Nadine Klein und ihr Freund Tim im August 2020

Nadine Klein, TV-Bekanntheit

