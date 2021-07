Die Gerüchte um das Verhältnis zwischen Herzogin Meghan (39) und den britischen Royals nehmen kein Ende! Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte der britische Sender ITV eine Dokumentation über die Zerwürfnisse von Prinz William (39) und Prinz Harry (36). Der Doku zufolge soll sich William bereits 2018 am Verhalten von Harrys Ehefrau gestört haben. Doch damit war er angeblich nicht alleine. Insider behaupten, dass Meghan schon von Anfang an keine Sympathiepunkte bei der königlichen Familie gewinnen konnte.

Die Königshausexpertin Penny Junor behauptet in "Harry and William: What Went Wrong?" (zu Deutsch: "Harry und William: Was lief falsch?"), dass die Haltung der Königsfamilie gegenüber Meghan schnell ablehnend war. Sie sei in Person lange nicht so charmant gewesen, wie in ihren Fernsehauftritten. "Ich habe schon früh sehr üble Geschichten darüber gehört, wie Meghan Leute verärgert hat", berichtet die Journalistin in der Doku.

Doch die Royal-Expertin beanstandet nicht nur das Benehmen der Herzogin zu Beginn ihrer Beziehung mit Prinz Harry. Auch an den kontrovers diskutierten Aussagen im Interview mit Oprah Winfrey (67), in denen das Paar dem Königshaus Rassismus vorwirft und über Meghans Suizidgedanken redet, hat die Autorin von mehreren Büchern über das britische Königshaus einiges auszusetzen. "Aussagen solcher Art gehören in den privaten Raum und auf die Couch eines Psychiaters", kritisiert sie scharf in der Dokumentation.

