Die neue Staffel von Die Bachelorette wird definitiv ziemlich sexy! Vor wenigen Wochen wurden ganz offiziell die 20 Single-Männer vorgestellt, die ab heute um das Herz der diesjährigen Rosenkavalierin Maxime Herbord (26) buhlen. Doch welcher der Hotties konnte bislang zumindest optisch am ehesten bei den Zuschauern punkten? Die Promiflash-Leser haben schon vor dem offiziellen Start der Kuppelshow einen klaren Favoriten!

In einer Promiflash-Umfrage konnten die User jetzt abstimmen, welchen der Kandidaten sie am heißesten finden: Als klarer Gewinner ging daraus Dario Carlucci hervor! Der ehemalige Are You The One?-Kandidat konnte sich in dem Voting insgesamt 315 Stimmen (29,4 Prozent, Stand: 13. Juli 2021, 21:52 Uhr) sichern. Auf dem zweiten Platz landete Kenan Engerini (35). Der Chemie-Ingenieur erhielt insgesamt 144 Stimmen (13,4 Prozent). Dicht dahinter liegt Max Adrio (31). Für ihn wurde insgesamt 102 Mal abgestimmt (9,5 Prozent).

Weitaus weniger überzeugt waren die Fans von Gustav Masurek (32). Der Teilnehmer konnte nur drei Stimmen für sich gewinnen (0,3 Prozent). Noch weniger Votes bekam nur Maurice Deufel (26): Nur zwei Leser hielten ihn für den heißesten Kandidaten der Staffel (0,2 Prozent). Damit bildet der Student das Schlusslicht der Umfrage!

