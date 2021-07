Am Dienstag war es endlich wieder so weit: Eine neue Staffel Take Me Out ging an den Start. Ab sofort spielt Jan Köppen (38) Amor für die Single-Ladys im Studio und mit etwas Glück findet die ein oder andere in der beliebten RTL-Kuppelshow tatsächlich ihren Mr. Right. Wie man einen Platz an einem der Flirt-Buzzer bekommt, verriet nun eine der Kandidatinnen.

Carina Crone sucht aktuell ihren Mr. Right in der Sendung und plauderte im Bild-Interview nun über den Bewerbungsprozess. Zunächst habe sie ein simples Formular über ihre Hobbys und ihren Charakter ausfüllen müssen. "Dann folgte ein Telefon-Interview, wo mir Fragen gestellt wurden", erklärte die 31-Jährige. Danach habe man sie noch um Informationen für den Moderator gebeten, damit er für die Dreharbeiten entsprechende Fragen vorbereiten konnte. Von der Bewerbung bis zur Zusage dauerte es gerade einmal vier Monate.

"Man hat gemerkt, als man mit denen telefoniert hat, dass die einen schon komplett durchleuchtet haben", erinnerte sich Carina. Man habe sie beispielsweise auf ihre Auftritte am Ballermann angesprochen und ob sie in dem Party-Umfeld nicht schon längst einen Mann hätte finden können.

Anzeige

TVNow/ Guido Engels "Take Me Out"-Moderator Jan Köppen

Anzeige

Instagram / carina_crone TV-Single Carina Crone

Anzeige

TVNow/ Guido Engels Jan Köppen mit den "Take Me Out"-Frauen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de