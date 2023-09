Sommerhaus-Ausraster: Tim Toupet und Carina lachen drüber

Tim Toupet (51) und seine Carina lassen sich nicht unterkriegen. Der Schlagersänger und seine Partnerin sind aktuell beim Kampf um die Krone in Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Doch gleich in der Auftaktfolge kracht es gewaltig zwischen den Ballermannstars. Tim wirft seiner Liebsten vor, die Spiele um den Sieg nicht ernst zu nehmen und vergreift sich im Ton. Doch gegenüber Promiflash stellen Tim und Carina nun klar, dass sie heute darüber lachen können.

Das Sommerhaus sei für das noch recht frische Paar eine ganz neue Erfahrung und sie seien stark an ihre Grenzen gekommen, erklären Tim und Carina im Promiflash-Interview. "Das spiegelt sich leider in unserem Verhalten wider. Allerdings können wir mittlerweile nur noch darüber lachen. Für den einen ist Fahrrad fahren eben eine sehr ernste Angelegenheit, die andere weiß nicht mal wie man in die Pedale tritt", scherzen die beiden. Tim habe das auch eingesehen und sich im Nachhinein bei Carina entschuldigt. Und Carina kenne seinen Ehrgeiz gut und wisse ihn auch zu schätzen: "Das möchte er den Menschen in seinem Umfeld eben so mitgeben. Das liebe ich auch an ihm."

Trotzdem hagelt es in den sozialen Medien Kritik an Tims Verhalten. Und das geht nicht spurlos an dem gelernten Friseur vorbei: "Es ist sehr verletzend, jetzt so viel Kritik und niederschmetternde Nachrichten zu erhalten. Das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt." Er wolle so eine Situation nie mehr erleben.

