Fake-Beziehung? Sommerhaus-Carina äußert sich zu Vorwürfen

Sie spricht Klartext! Carina Crone und ihr Partner Tim Toupet (51) wurden Anfang dieses Jahres ein Paar. Zurzeit stellen die Turteltauben im Sommerhaus der Stars ihre Teamfähigkeit unter Beweis. Da die beiden jedoch erst seit wenigen Monaten zusammen sind, scheinen ihnen nicht alle Mitkandidaten ihre Gefühle füreinander abzukaufen. Gerade erst behauptete Edith Stehfest, dass es im Sommerhaus Fake-Paare gebe. Nun findet Carina klare Worte für Edith!

In einer Instagram-Story wendet sich die Schlagersängerin an ihre Show-Kollegin. Für sie sei sehr widersprüchlich, dass eine Person, die andere auffordere, toleranter zu sein, über fremde Beziehungen urteile. Dennoch haben sie und Tim schon während der Show das Gefühl gehabt, dass Edith und ihr Mann Eric Stehfest (34) nicht mit ihrer Partnerschaft klargekommen seien. "Vielleicht, weil wir unsere Liebe jetzt nicht so extrem ausleben, zumindest nicht vor anderen. Aber ich finde, das ist ja auch immer jedem selbst überlassen", überlegt der Ballermannstar.

Zudem glaube sie, dass die Vermutung auch ihrem Auftritt in der ersten Folge geschuldet sein könnte. Dort bekamen sich die beiden Schlagersänger gewaltig in die Haare. Tim warf ihr vor, die Spiele und damit den Kampf um den Sieg nicht ernst zu nehmen. Doch die beiden vertrugen sich kurz darauf wieder. "Es kann ja auch mal mies laufen. Aber ich finde, die Hauptsache ist, dass man sich danach wieder verträgt und dass man sich gut versteht", erklärt die Musikerin nun.

Carina Crone, Sängerin

Carina Crone und Tim Toupet, Sommerhaus-Kandidaten 2023

Carina Crone, Sängerin

