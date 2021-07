Süße Liebes-News von Meadow Walker (22)! Für die Tochter des verstorbenen Schauspielers Paul Walker (✝40) läuft es im Moment richtig gut: Im März durfte das Model eine große Modenschau auf der Pariser Fashion Week eröffnen – und zeigte sich hinterher mächtig stolz. Doch die 22-Jährige feiert nicht nur berufliche Meilensteine, sondern auch Romantische: Meadow stellte der Welt jetzt offiziell ihren Freund vor!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Beauty ein süßes Turtelfoto mit ihrem Partner Louis Thornton-Allan. Die zwei lächeln sich hier total verliebt an. Der hübsche Schauspieler erwiderte die Geste wenig später auf seinem Kanal – mit einem mindestens ebenso süßen Pärchenfoto. In der Bildunterschrift schwärmte er: "Meine beste Freundin". Meadow betonte daraufhin in den Kommentaren: "Mein Liebster".

Wie lange die beiden schon zusammen sind, ist nicht bekannt. Doch die Tatsache, dass Meadow und Louis ihre Liebe jetzt im Netz öffentlich gemacht haben – sowie die zauberhaften Fotos – sprechen ja dafür, dass es ihnen ernst miteinander ist. Ihre Fans sind jedenfalls völlig aus dem Häuschen: "Ich freue mich so sehr für euch!", kommentierte ein User den Post. "Paul wäre so stolz auf dich, Meadow", schrieb ein anderer.

Instagram / meadowwalker Meadow Walker und Louis Thornton-Allan

Instagram / louisthorntonallan Louis Thornton-Allan, Schauspieler

Instagram / meadowwalker Meadow Walker, Model

