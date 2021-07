Maxime Herbord (26) muss bei Die Bachelorette viel Stress aushalten! Die Influencerin sucht in diesem Jahr in der RTL-Datingshow nach ihrem Mr. Right und schickte in der ersten Nacht der Rosen bereits die ersten Anwärter nach Hause. Die Dreharbeiten für den emotionalen Abend dürften es in sich gehabt haben. Andrej Mangold (34) hatte 2019 selbst für Der Bachelor vor der Kamera gestanden – und verrät jetzt im Promiflash-Interview: "Die größte Herausforderung ist, dass du fast 24 Stunden am Stück drehst!" Im Video gibt der Ex-Rosenverteiler außerdem weitere Einblicke hinter die Kulissen...

