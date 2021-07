Diese Girls wollen die Nerd-Gruppe aufmischen! Im vergangenen Jahr lief die erste Staffel von Beauty & The Nerd und Influencerinnen wie Kim Schiele oder Are You The One?-Kandidatin Victoria Lucak starteten mit ihren TV-Nerds richtig durch. Die Duos sollten sich nicht nur in verschiedenen Challenges beweisen – auch Umstyling und Flirt-Tipps standen auf dem Programm. Jetzt geht die Show in eine neue Runde und diese Beautys freuen sich auf die Zeit mit den Nerds.

Neben TV-Neulingen wie Mounia Ammar, Helena Batalija, Alexandra Leonhard und Wiktoria sind einige Frauen der Öffentlichkeit bereits aus anderen TV-Shows bekannt. So werden auch Ex-Bachelor-Kandidatin Cecilia Asoro, Ex on the Beach-Bekanntheit Loreen und Mischa Meyers Ex-Love Island-Flirt Ricarda Raatz am Start sein. Letztere ist bereits ganz heiß auf die Zeit mit den Männern. "Die Nerds bekommen wahrscheinlich erst mal einen Sonnenstich. Dann sehen sie mich und denken: Das wird eine Aufgabe", betonte sie im Joyn-Interview.

Der Starttermin für die neue Staffel ist seit Kurzem auch bekannt. In einer offiziellen Pressemitteilung von ProSieben wurde bestätigt, dass es schon im kommenden Monat so weit ist. Ab dem 5. August werden immer donnerstags neue Folgen ausgestrahlt – die auch auf JoynPlus+ abrufbar sind.

Instagram / helenabatalija Helena Batalija, "Beauty & The Nerd"-Beauty

TVNOW / Frank Fastner Loreen, "Ex On The Beach"-Kandidatin 2020

Instagram / alexandra.leonhard Alexandra Leonhard, "Beauty & The Nerd"-Teilnehmerin

Instagram / mounia.ammar Mounia Ammar, "Beauty & The Nerd"-Beauty

Instagram / therealwika_ Wiktoria, "Beauty & The Nerd"-Beauty

