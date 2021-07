Dieser Clip wird die Fans von Sarah Connor (41) und Marc Terenzi (43) wohl gleich aus zwei Gründen jubeln lassen! Aus der inzwischen geschiedenen Ehe der Musiker stammen die beiden Kinder Summer und Tyler (17). Dass Letzterer das musikalische Talent seiner Eltern geerbt hat, ist schon länger bekannt. Vor Kurzem zeigte Marc, dass auch seine Tochter mit einer Engelsstimme gesegnet wurde. Nun posteten die Geschwister ihren ersten gemeinsamen Song – in dem Video ist Summer das erste Mal überhaupt unzensiert zu sehen.

Die 15-Jährige und ihr zwei Jahre älterer Bruder haben einen gemeinsamen TikTok-Account. Und darauf veröffentlichten die Teenager nun ihr erstes Video, in dem sie ihr selbst geschriebenes Duett über die aktuelle Gesundheitskrise vortrugen. Während beide im Gras sitzen und singen, begleitet Tyler ihre Stimmen mit der Gitarre. Dabei sind die zwei typische Geschwister: Nach nicht einmal einer Minute endet das Video, weil Summer Tyler Gras in den Mund stopft.

Abgesehen von Sarahs Musikvideo zu "Bye Bye", in dem zum ersten Mal alle ihre vier Kinder zu sehen sind, zeigen die Sängerin und ihr Ex Marc ihre Kids höchstens von hinten. Tyler darf seit seinem 16. Geburtstag Fotos von sich veröffentlichen. Summer hingegen wurde Ende Juni erst 15. Ob die beiden jetzt häufiger Videos von sich posten oder hat Sarah einfach eine Ausnahme gemacht – was glaubt ihr?

Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor bei der Bambi-Verleihung im Dezember 2005

TikTok / summerandtylerofficial Tyler und Summer Terenzi, Juli 2021

Instagram / t.terenzi Tyler Terenzi im April 2020

