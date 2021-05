Wow, was für eine Überraschung! Der Sänger Marc Terenzi (42) wurde durch seine damalige Ehe mit Sarah Connor (40) einem großen Publikum bekannt. Aus der Beziehung des einstigen Traumpaars gingen zwei Kinder hervor: Tyler (17) und Summer. Im November vergangenen Jahres überraschte der Künstler seine Fans bereits mit einem Vater-Sohn-Duett. Die Musik scheint seinem Nachwuchs wirklich im Blut zu liegen: Jetzt singt Marc auch gemeinsam mit seiner Tochter!

Auf Instagram teilt der 42-Jährige nun einen Clip von sich und seiner Prinzessin, in dem die beiden den Song "You Are the Reason" von Calum Scott vortragen. Schnell wird dabei klar, dass Summer genau wie ihr Bruder das Gesangstalent ihrer Eltern geerbt hat. "Wir wollten das mit euch teilen, denn egal wie schwer das Leben auch ist, die Zukunft wird immer besser sein", schreibt der US-Amerikaner unter den Beitrag. Außerdem sei er sehr stolz auf die Sängerin, zu der sich die 14-Jährige mittlerweile entwickelt habe.

Die Community des Reality-TV-Stars ist von der Performance der beiden restlos begeistert. Unter dem Video des Papa-Tochter-Duos finden sich zahlreiche positive Reaktionen. "Wie unglaublich schön eure Stimmen harmonieren" und: "Wow, Gänsehaut und Tränen in den Augen! Wahnsinn", lauten nur zwei der vielen Komplimente seiner Fans.

Anzeige

Wehnert, Matthias / Actionpress Marc Terenzi, Musiker

Anzeige

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und ihre Tochter Summer Antonia Soraya Terenzi im Juni 2020

Anzeige

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi im Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de