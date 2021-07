Claudia Obert (59) ist immer noch auf der Suche nach Mister Right! Die Champagner-Queen bekam jüngst sogar ihr ganz eigenes Datingformat, doch auch bei den Männern in Claudias House of Love war einfach nicht der Richtige für die Modeunternehmerin dabei. Aktuell kippt Claudia bei Kampf der Realitystars ein Glas nach dem anderen. Direkt nach dem Einzug fiel ihr dabei ein hübscher Prachtkerl ins Auge – dieser trug sogar ihren Koffer in die Sala.

Claudia zog nämlich als erste Teilnehmerin ein, gefolgt von Love Island-Schönling Tim Kühnel. Seine reizende Optik bemerkte auch die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin. "Tim ist ein super Typ, 1,88 groß und Sportler – ich bin begeistert von diesem jungen Mann", schwärmte sie. Doch schnell entdeckt die Reality-Ikone einen großen Makel an dem Hottie – Tim trinkt nämlich keinen Alkohol. Damit ist er wohl kein Mann nach Claudias Geschmack. Trotzdem ist er für sie ein "korrekter Typ" für die Friendzone.

Claudia schien ohnehin nicht ganz Tims Beuteschema zu entsprechen. "Meine bisherigen Freundinnen waren immer gleich alt oder ein bisschen jünger als ich", gab er im Confessional zu. Außerdem sei er gerade glücklich Single.

Claudia Obert, April 2021

Tim Kühnel, Sieger von "Love Island" 2020

Claudia Obert, Reality-TV-Star

