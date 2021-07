Will Bibi Claßen (28) mit ihrem Julian Claßen (28) für immer verbunden sein? Die YouTuberin und ihr Liebster gehen schon seit zwölf Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2018 besiegelten die beiden ihre Liebe vor dem Traualtar – und mittlerweile haben sie zwei gemeinsame Kinder: Lio (2) und Emily (1). Könnten sich die zwei Turteltauben bei so einer langen Beziehung auch vorstellen, sich ein gemeinsames Partnertattoo stechen zu lassen? Wie Bibi nun verrät, kommt das für sie durchaus infrage...

"Also ich würde es machen. Irgendetwas, was eine Bedeutung hat – aber auf keinen Fall den Namen oder das Datum mit ihm", plauderte Bibi in einem neuen YouTube-Video aus. Durch die Kids habe das Paar schließlich bis an ihr Lebensende eine ganz besondere Verbindung. Julian hingegen sieht das Thema eher skeptisch. "Ich habe so eine schöne Haut, da möchte ich keine Flecken drauf haben", stellte er klar.

Tatsächlich wäre es für die Influencerin nicht das erste Mal, dass sie sich ein Partnertattoo stechen lässt. Im Dezember 2017 hatte sie gemeinsam mit ihrer Schwester Nadine Heinicke (24) in Las Vegas ganz spontan einen Tätowierer aufgesucht. Seitdem ziert ihre linke Oberkörperseite ein kleiner Vogel – passend zur gestochenen Feder der 24-Jährigen.

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

Anzeige

Getty Images Julian und Bibi Claßen

Anzeige

Instagram / heinicke.nadine Nadine Heinicke und ihre Schwester Bibi Claßen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de