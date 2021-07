Sie hat es geschafft: Elsa ist im Princess Charming-Finale! Im Halbfinale der lesbischen Datingshow wählte Princess Irina Schlauch sowohl die attraktive Berlinerin als auch Kandidatin Lou in den Staffel-Showdown: Somit hat Elsa auch weiterhin die Chance, das Herz der Rechtsanwältin zu erobern und die TVNow-Show an deren Seite zu verlassen. Aber wie ging es Elsa so kurz vor dem letzten Abend? Promiflash hat bei ihr nachgefragt...

Offenbar hat sie gar nicht damit gerechnet, noch mehr Zeit mit Irina auf der griechischen Insel Kreta verbringen zu dürfen. "Es ist Wahnsinn, ich habe nicht erwartet hier heute noch stehen zu dürfen", hob Elsa im Promiflash-Interview hervor und betonte: "Meine Gefühle fahren Achterbahn!" Und das ist auch kein Wunder, immerhin öffnete sich die Studentin der Rechtsanwältin in den vergangenen Folgen von Mal zu Mal mehr.

Zwar sei Elsa selbstbewusst und wisse, wohin sie letztendlich wolle – aber im Hinblick auf das finale Date und die allerletzte Ladies Night macht sich dann offenbar doch ein bisschen Aufregung in ihr breit. "Bis ins Finale zu kommen ist für mich einfach nur krass", gab sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt.

Anzeige

TVNOW Irina Schlauch und Elsa bei "Princess Charming"

Anzeige

TVNOW Irina Schlauch und Elsa bei "Princess Charming"

Anzeige

Instagram / elsalouise.w Elsa im Juli 2021 in Barcelona

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de