Travis Barker (45) und Kourtney Kardashian (42) machen aus ihrem Liebesglück kein Geheimnis! Der Blink182-Schlagzeuger und die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit haben im vergangenen Februar ihre Beziehung publik gemacht. Seit der Bekanntgabe zeigen sie nur allzu gerne im Netz, wie verliebt sie ineinander sind. Mit zuckersüßen Pärchenpics machen Travis und Kourt nun einmal mehr deutlich, wie glücklich sie sind!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 42-Jährige kürzlich ein paar Schnappschüsse von ihrem Wochenendtrip nach Las Vegas. Während Travis seine Liebste auf einem Foto auf den Hals küsst, halten die zwei Turteltauben auf einem weiteren Händchen. "Was in Vegas passiert...", betitelte Kourt die Bilder. Die Fans sind von dem süßen Anblick des Paares ebenfalls ganz entzückt: Innerhalb von wenigen Tagen wurde der Post bereits über drei Millionen Mal gelikt.

Dass es zwischen den US-Amerikanern ziemlich ernst ist, hatten sie erst vor wenigen Tagen im Netz klargemacht. Auf Instagram postete der Musiker ein Video von sich und seiner Liebsten, das die beiden am Piano zeigt. Gemeinsam spielten die Turteltauben das Liebeslied "Heart and Soul" – und strahlten dabei über beide Ohren.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian in Las Vegas

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und Travis Barker spielen Klavier

