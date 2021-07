Demi Moores (58) Aussehen hat in den vergangenen Monaten für reichlich Diskussionen gesorgt. Als die Schauspielerin bei der Pariser Fahion Week über den Catwalk lief, wirkte ihr Gesicht unnatürlich straff. Experten gingen sogar davon aus, dass sie sich einem Lifting unterzogen hat. Bei ihrem neuen Social-Media-Post dürfte diese Debatte allerdings in den Hintergrund rücken. Stattdessen ist es Demis knackiger Body, der die Fans zum Staunen bringt.

"Fertig für einen weiteren Tag im Paradies", schrieb die 58-Jährige zu einem Instagram-Foto, das sie im Bikini zeigt. Und der schwarze Zweiteiler setzt Demis pralles Dekolleté und ihren flachen Bauch perfekt in Szene. Auf einem zweiten Foto lässt sich dann sogar der Ansatz eines Sixpacks erahnen. Offenbar sportelt die Ex von Bruce Willis (66) regelmäßig für diese Hammerfigur. Ihre Fans sind jedenfalls hin und weg von Demis Bikini-Pics. In der Kommentarspalte reagieren die User mit Flammen-Emojis und Kommentaren à la "Du bist so heiß".

Erst kürzlich stand die Leinwand-Beauty mit ihren drei Töchtern Tallulah (27), Rumer (32) und Scout (29) für eine Bademoden-Kampagne vor der Kamera. Dabei musste sich Demi keinesfalls verstecken. Sie machte in ihrem Einteiler eine ebenso gute Figur wie ihr Nachwuchs.

Getty Images Schauspielerin Demi Moore auf der Paris Fashion Week 2021

Instagram / demimoore Demi Moore im Juli 2021

Instagram / buuski Tallulah Willis, Scout Willis, Demi Moore und Rumer Willis

