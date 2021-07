Böse Nacktbilder-Erfahrung von Jenefer Riili! Am Mittwoch startete die zweite Staffel des beliebten Trash-Formats Kampf der Realitystars und die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist eine der teilnehmenden Kandidatinnen. In der ersten gemeinsamen Nacht spielten die Stars ein Kennenlernspiel, bei dem sie sich gegenseitig intime Geheimnisse entlocken konnten. Jenefer verriet dabei, dass sie von einem Ex mit intimen Aufnahmen erpresst wurde.

Bei einem Spiel in der Sala kam die Frage auf, ob jemand der Promis schon einmal Nacktbilder von sich verschickt habe. Jenefer gestand gleich, dass sie das schon einmal gemacht hat, aber erklärte dann: "Ich würde es nicht mehr machen. Weil mir im Nachhinein gedroht wurde, dass man die veröffentlicht." Sie habe aus dieser Erfahrung gelernt und würde ein solche Aktion deswegen auch nicht mehr wiederholen. Sollten diese besagten Pics, die sie ihrem Ex damals geschickt hatte, doch noch an die Öffentlichkeit geraten, würde sie nun aber dazu stehen und sich nicht mehr damit erpressen lassen.

Um welchen Verflossenen es sich dabei handelt, gab Jenefer allerdings nicht preis. Auch wie ihr aktuelles Liebesleben aussieht, ist nicht so wirklich bekannt. Ihr wird zum Beispiel ein kleines Techtelmechtel mit Chris Broy während "Kampf der Realitystars" nachgesagt, mittlerweile haben die beiden aber keinen Kontakt mehr.

Instagram / jenefer_riili TV-Sternchen Jenefer Riili

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Ex-BTN-Darstellerin

