Wird sich Daniel Kreibich bald bei Promi Big Brother beweisen? Seit Wochen wird über mögliche Bewohner des TV-Containers gemunkelt. Neben Promis wie Schlagersängerin Melanie Müller (33) sind unter anderem auch Fitnessmodel Philipp Stehler (33) und Ex on the Beach-Star Eric Sindermann (32) im Gespräch. Jetzt brodelt die Gerüchteküche erneut: Auch TV-Starhellseher und Lifecoach Daniel könnte unter den diesjährigen Teilnehmern des beliebten Reality-Formats sein!

Wie Bild aus Insiderkreisen erfahren haben will, soll auch Daniel in den TV-Knast voller Kameras ziehen. Das Medium dürfte einigen durch die Auftritte beim Sender Astro TV bekannt vorkommen – so verhalf der selbst ernannte Star-Hellseher mit namhafter Stammkundschaft in der Vergangenheit beispielsweise auch schon einer Anruferin ihren Ex endlich vergessen zu können. Für die Behandlung musste die Frau jedoch einiges blechen.

Ob Daniel schon bald auch den Kandidaten bei "Promi Big Brother" ins Gewissen reden kann? Über seine mögliche Teilnahme verlor der Lifecoach bisher jedenfalls noch kein Wort. Und auch der Sender will die Spannung halten – so sollen die tatsächlichen Teilnehmer erst kurz vor dem Start des TV-Formats bekannt gegeben werden.

