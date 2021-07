Sie wird sicherlich vor lauter Stolz beinahe platzen! Julia Roberts (53) ist seit Jahrzehnten eine der gefragtesten Schauspielerinnen in Hollywood. Abseits der Filmkamera ist die Beauty aber auch liebende Mutter von drei Kindern – und denen hat sie wohl ganz offensichtlich ihre guten Gene vererbt, wie ihre Tochter Hazel Moder (16) nun beweist: Beim Filmfestival in Cannes flanierte Hazel das erste Mal über den roten Teppich!

Was für ein fulminantes Red-Carpet-Debüt! Die 16-Jährige begleitete aber nicht etwa ihre berühmte Mutter zu einer Premiere – nein, Hazel strahlte an der Seite ihres Vaters Danny Moder (52) mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette. Für die Premiere des Films "Flag Day" entschied sich der Teenager für ein langes Spitzenkleid in einem zarten Gelbton. Mit einem lockeren Pferdeschwanz, filigranem Schmuck und dezentem Make-up rundete die Tochter der Hollywood-Beauty ihren Look ab.

Für Hazel ist das der erste große Schritt in die Öffentlichkeit. Mama Julia hatte nämlich vor allem nach der Geburt ihrer Kids besonders auf deren Privatsphäre geachtet. Abseits des Hollywood-Glamours wuchsen die Zwillinge Hazel und Phinnaeus sowie Henry in einer Kleinstadt in New Mexico auf.

