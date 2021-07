Endlich ist das Geheimnis gelüftet! In den vergangenen Monaten hatte Georgina Fleur (31) ganz mächtig die Gerüchteküche angeheizt. Der süße Grund: Die schwangere Reality-TV-Bekanntheit machte immer wieder Andeutungen auf das Geschlecht ihres ungeborenen Babys – viele Fans tippten auf einen Jungen. Jetzt hat das Rätselraten aber ein Ende: Ganz pompös hat Georgina nun nämlich verraten, dass sie ein kleines Mädchen bekommt!

In einem Instagram-Livestream ließ die Rothaarige ihre Fans an ihrer Gender-Reveal-Party teilhaben. Fast pünktlich um 22 Uhr Ortszeit, also um 20 Uhr in Deutschland, enthüllte eine Fontäne in ihrer Wahlheimat Dubai das Geheimnis. Diese erleuchtete in einem grellen Pink und machte damit klar: Es wird ein Mädchen. Das bestätigte Georgina auch mit lautem Gekreische. Kurz vor der Show verriet sie sogar, dass sie selbst nicht genau wisse, was während der Wassershow passiert: "Ich vermute, Pink ist Mädchen und Blau ist Junge."

Schon vorab hatte die 31-Jährige deutlich gemacht, wie sehr sie sich auf die Feier freue. Dafür ließ sich die werdende Mama sogar noch einmal richtig hübsch machen – und besuchte ein Kosmetikstudio. "Es wird so, so toll", kündigte Georgina an.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv TV-Sternchen Georgina Fleur

Anzeige

ActionPress Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, 2020 in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de