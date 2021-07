Georgina Fleur (31) ist schon total aufgeregt! Die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin erwartet momentan ihr erstes Kind. Mittlerweile befindet sich die Influencerin bereits im Schwangerschaftsendspurt – und es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis sie ihr Baby in die Arme schließen kann. Am Freitag wird sie auch endlich das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes verraten. Georgina fiebert auf die Gender-Reveal-Party hin – und hat sich für diesen besonderen Anlass noch einmal richtig aufhübschen lassen!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 31-Jährige nach ihrem Termin beim Kosmetikstudio zurück. "Ich habe mich schön machen lassen für Freitag, da ist ja meine Babyparty", freute sie sich. An dem Abend werde es einige Überraschungen geben – und die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin selbst sei schon total gespannt auf das Event. "Es wird so, so toll", teaserte Georgina an.

Bis zur Party wolle sie aber noch ein wenig an ihrer Haltung arbeiten. "Mir ist aufgefallen, dass ich ein bisschen Doppelkinn in der Schwangerschaft bekommen habe", berichtete die einstige Promi Big Brother-Kandidatin. Allerdings sei nicht etwa ihre Gewichtszunahme der Grund dafür – sondern ihre Körperhaltung. Das Problem wolle die gebürtige Heidelbergerin nun mit Schwimmen und Spaziergängen wieder in den Griff bekommen.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Dezember 2020 in Dubai

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de