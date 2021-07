Spricht Henrik Stoltenberg hier etwa über Temptation Island V.I.P.? Angeblich sollen der einstige Love Island-Womanizer und seine Freundin Paulina Ljubas (24) bei der Promi-Version der Kuppelshow dabei sein. Offiziell bestätigt ist ihre Teilnahme zwar noch nicht, jedoch wurde es um das Paar in den letzten Wochen verdächtig ruhig im Netz. Nun meldet sich Henrik nach der Funkstille endlich zurück – und heizt die Gerüchteküche erneut an.

"So meine lieben Freunde, ich melde mich wieder zurück", erklärte der Blondschopf auf seinem Instagram-Account. "Leicht angeschlagen wäre untertrieben. Ich habe eine absolute Grenzerfahrung gemacht in meinem Leben", betonte Henrik in einem kurzen Video. Diese Erfahrung sei sehr schmerzhaft gewesen, aber dazu werde er sich noch ausführlicher äußern. Er stellte jedoch klar, dass es ihm und seiner Partnerin gut gehe. Ob Henrik hier möglicherweise auf die Fremdgeh-Show anspielt? Denn immerhin scheinen die Dreharbeiten zu der Show seit Kurzem abgeschlossen zu sein.

Auch die anderen vermeintlichen Kandidaten-Paare Sandra Janina (21) und ihr Freund Juliano Fernandez sowie Emmy Russ (22) und ihr Partner Udo Bönstrup (26) sind wieder aktiv auf ihren Social-Media-Kanälen. "Es war krank, es war unbeschreiblich, und ich hoffe, bald könnt ihr mehr erfahren", spannte beispielsweise Emmy ihre Fans auf die Folter.

Fabian Blesius / @blesius_f Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Instagram / emmyruss Udo Bönstrup und Emmy Russ

