Kristina Vogel (30) und ihre Jugendliebe haben Jubiläum! Die ehemalige Radsportlerin hat schwere Jahre hinter sich. Im Juni 2018 stürzte die Olympionikin während einer Trainingseinheit so schwer, dass sie seither querschnittsgelähmt ist. Diese schwere Zeit musste die Brünette allerdings nicht alleine durchstehen. Ihr Partner Michael Seidenbecher war stets an ihrer Seite. Vor Kurzem feierten sie sogar ihren Jahrestag: Ganze 16 Jahre ist das Paar inzwischen zusammen.

Via Instagram teilte die 30-Jährige gleich sechs Fotos – teilweise Pärchenbilder von sich und Michael, teilweise Schnappschüsse von dem ehemaligen Radsprinter alleine. "Wir haben diese Woche unseren 16. Jahrestag gefeiert", schrieb Kristina dazu. In diesen jungen Jahren ist das eine stattliche Zahl. "Jap, ich kenne ihn schon über die Hälfte meines Lebens", erklärte die frühere Profisportlerin und beteuerte ihre Liebe für den 36-Jährigen.

Ihre Follower sind von dem Post sichtlich angetan. Neben zahlreichen Likes schwärmte ein Fan zudem: "In guten wie in schlechten Tagen zusammensein und zusammenhalten ist so viel wert und das Wichtigste überhaupt." Dass die beiden "ein tolles Paar" seien, ist in den Kommentaren gleich mehrfach zu lesen.

Wehnert, Matthias / ActionPress Kristina Vogel im August 2019

Instagram / kristina.vogel Kristina Vogel und Michael Seidenbecher

Instagram / kristina.vogel Michael Seidenbecher und Kristina Vogel

