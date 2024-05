19 Jahre ein Paar: Kristina Vogels Partner macht ihr Antrag!

Kristina Vogel (33) ist überglücklich: Ihr langjähriger Partner Michael Seidenbecher hat um ihre Hand angehalten! Zunächst spekulierten die Fans der einstigen Profisportlerin, dass sie verlobt sein könnte. Denn auf Social Media zeigte sie sich mit einem verdächtigen Klunker am Ringfinger. Gegenüber RTL bestätigt sie nun: Auf einer Kreuzfahrt stellte der 39-Jährige ihr die Frage aller Fragen! Mit weiteren Details hält sie sich aber noch bedeckt.

Es sind wunderschöne Neuigkeiten nach einer schwierigen Zeit. Denn erst im April musste die 33-Jährige nach einer gefährlichen Lungenembolie operiert werden. Nach dem Schock erklärte sie ebenfalls RTL, wie lebensbedrohlich die Situation gewesen sei: "Wenn ich noch ein paar Stunden zu Hause verbracht und das ignoriert hätte, dann wäre ich auf alle Fälle den Herztod gestorben." Nachdem die Ärzte ihr das Go gegeben hatten, durfte die in Kirgisistan geborene Olympiasiegerin die Kreuzfahrt mit ihrem Liebsten antreten, bei der ein unvergesslicher Moment geschah: der Antrag.

Im Jahr 2021 feierte Kristina den 16. Jahrestag mit ihrem Partner. Auf Instagram teilte sie Bilder mit Michael und schrieb dazu: "Jap, ich kenne ihn schon über die Hälfte meines Lebens." In guten wie auch in schlechten Zeiten stand er Kristina bei. Denn 2018 hatte sich die ehemalige Radsportlerin so schwer bei einer Trainingseinheit verletzt, dass sie seitdem im Rollstuhl sitzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristina Vogel während eines Events im Jahr 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristina Vogel, seit einem Unfall querschnittsgelähmt

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu der Verlobung? Wunderschön. Es wurde aber auch Zeit! Ich habe nicht mehr damit gerechnet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de