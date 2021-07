Miranda McKeon sagt ihrem Brustkrebs den Kampf an! Es war ein großer Schock, als die junge Schauspielerin ihre Diagnose öffentlich gemacht hat. Sie selbst musste diese schreckliche Nachricht erst einmal sacken lassen und gab zu: Die Erkrankung macht die Pläne, die sie für ihr Leben gemacht hatte, zunichte. Doch Miranda lässt sich keinesfalls unterkriegen: Sie will den Krebs durch eine Chemotherapie besiegen – und zwar mit einem Lächeln im Gesicht!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die ehemalige "Anne with an E"-Darstellerin eine Bilderreihe, die die ersten Schritte ihrer Behandlung dokumentieren. Strahlend hielt sie ein Blatt Papier mit der Aufschrift "Erste Runde Chemo" in die Kamera, auf einem weiteren Foto hatte sie an ihrem zweiten Tag der Therapie ein tapferes Grinsen auf den Lippen. "Die erste Runde ist vollbracht und momentan zirkuliert der erste Chemo-Cocktail durch meinen Körper. Es waren zwei emotionale Tage", erklärte die 19-Jährige.

Sie fühle sich erleichtert, dass der Anfang nun geschafft ist. "Innerlich führe ich einen Freudentanz auf", schwärmte Miranda. Sie hoffe inständig, dass die Nebenwirkungen ihr nun nicht die gute Laune verderben. Doch eines steht wohl fest: Der Netflix-Star will sich seinen Lebensmut bewahren.

Instagram / miranda.mckeon Schauspielerin Miranda McKeon

Instagram / miranda.mckeon Miranda McKeon mit ihrem Vater

Instagram / miranda.mckeon Miranda McKeon, Schauspielerin

