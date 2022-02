Miranda McKeon ist im Kampf gegen den Krebs einen großen Schritt weitergekommen! Bei der "Anne with an E"-Darstellerin wurde im vergangenen Jahr mit bereits 19 Jahren Brustkrebs diagnostiziert. Die Schauspielerin hat sich daraufhin sogar beide Brüste abnehmen lassen und ihren Fans immer wieder Einblicke in ihre Behandlung gewährt. Jetzt hat Miranda endlich wieder einen Grund zum Lachen – denn die Zeit der aktiven medizinischen Behandlung ist nach mehr als einem halben Jahr geschafft.

"Acht Runden Chemo, drei Operationen, 25 Bestrahlungen, Antidepressiva-Rezepte und viele Tränen später – die Party (die aktive Behandlung) ist vorbei", schrieb die 20-Jährige auf ihrem Instagram-Profil. Miranda betonte, dass sie aktuell nicht stolzer darauf sein könne, die Therapie durchgezogen zu haben. Während alles danach aussieht, dass sie den Krebs hinter sich lassen konnte, verriet der Netflix-Star, dass das Herz noch einige Zeit brauchen würde, um ganz zu heilen.

Für die kommende Zeit habe Miranda eine ganze Liste an Dingen erstellt, die sie erleben will – sie möchte unbedingt lustige und glückliche Momente sammeln. "Wie reisen, tanzen, schreiben, Limonade trinken, laufen gehen, Karten schreiben, meine Leute lieben und meine Dankbarkeit ausdrücken", gab sie einen kleinen Einblick in ihre Vorhaben für die kommenden Monate.

