Miranda McKeon gibt neue Einblicke in ihren Kampf gegen den Krebs. Die 19-jährige Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rolle in der Serie "Anne with an E" bekannt. Mittlerweile kann sie sich aber auch über eine beachtliche Followerzahl auf Social Media freuen. Ihren vielen Fans musste sie vor wenigen Wochen aber eine schreckliche Neuigkeit mitteilen: Sie leidet an Brustkrebs und startet jetzt bereits mit ihrer vierten Runde Chemotherapie. Wegen der Behandlung fallen Miranda inzwischen allerdings die Haare aus.

In ihrer Instagram-Story teilte die Nachwuchsschauspielerin ein paar Fotos, auf denen einige kahle Stellen an ihrem Kopf zu erkennen sind. Ihr sei es zwar unangenehm, solche Bilder öffentlich zu zeigen, dennoch wolle sie ihre Fans auf dem Laufenden halten. "Das hat mich in den vergangenen Wochen total gestresst, da ich weiterhin Haare verliere seit dem ersten Haarausfall (in drei Tagen fiel der Großteil aus). Ich bin mir nicht sicher, ob meine Haare noch weitere zwei Monate / fünf weitere Behandlungen überstehen", erklärte sie.

Sich ihren Kopf zu rasieren, kommt für Miranda bislang aber nicht infrage. Sie verdeckt die kahlen Stellen momentan noch mit einem Hut. Wie sehr sie der Verlust ihrer Haare mitnimmt, macht sie allerdings mit einem anderen Bild ihres Haaransatzes noch einmal ganz deutlich. "Bei diesem Bild dreht sich mir der Magen ein bisschen um", schrieb sie dazu.

Instagram / miranda.mckeon Miranda McKeon im August 2021

Instagram / miranda.mckeon Miranda McKeon im Juli 2021

Instagram / miranda.mckeon Miranda McKeon, Schauspielerin

