Krebsdiagnose wirkte sich auf Miranda McKeons Psyche aus

Miranda McKeon (22), bekannt aus der Serie "Anne with an E", hat mit nur 19 Jahren eine erschütternde Diagnose erhalten: Brustkrebs im dritten Stadium. Während der Sommerferien 2021 entdeckte die junge Schauspielerin ein Knötchen in ihrer rechten Brust und begann sofort mit einer intensiven Behandlung, um den Krebs zu besiegen. Dieser harte Kampf gegen die Krankheit setzte ihr auch psychisch sehr zu. "Die mentalen gesundheitlichen Auswirkungen, die mit einer Krebsdiagnose einhergehen, können sehr belastend sein", schildert sie im Interview mit People mit. Ihre Gedanken kreisten ständig um den Krebs, zusätzlich fürchtete sie sich vor einer erneuten Erkrankung. Um ihre seelische Gesundheit zu stärken, suchte sie therapeutische Hilfe und begann, Antidepressiva zu nehmen. Mittlerweile denkt sie nicht mehr täglich an ihre Diagnose oder ihre Ängste.

Die Behandlungen, darunter die acht Runden Chemotherapie und die 25 Bestrahlungssitzungen, waren für die heute 22-Jährige sehr anstrengend. Zusätzlich zu den Schmerzen, den mentalen Problemen und der Müdigkeit litt Miranda besonders unter dem Verlust ihrer Haare, was sie in ihrem sozialen Leben während ihrer College-Zeit als äußerst herausfordernd empfand. Unterstützung fand sie besonders bei Freunden, die ihr halfen, ihr Selbstvertrauen trotz der Veränderung zu bewahren. "Aber ich hatte das Gefühl, dass ich mich in einer völlig anderen Welt befand als der Rest meiner Mitschüler, und das war sehr isolierend", erinnert sich die Schauspielerin.

Heute ist Miranda krebsfrei und blickt optimistisch in die Zukunft. Sie hat ihren Abschluss an der University of Southern California gemacht und plant, in die Schauspielerei zurückzukehren. Nebenbei arbeitet sie an einem Buch über ihre Erfahrungen, um anderen jungen Frauen Mut zu machen. In ihrer Freizeit genießt sie Spaziergänge mit ihren Hunden Bodhi und Kona, geht surfen und praktiziert Pilates. "Ich bin so dankbar für die Zeit, die wir auf dieser Erde haben", sagt die US-Amerikanerin und betont, wie sehr die Krankheit ihr Leben und ihre Perspektive verändert hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / miranda.mckeon Schauspielerin Miranda McKeon

Anzeige Anzeige

Instagram / miranda.mckeon Miranda McKeon im Mai 2024