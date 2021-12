Miranda McKeon kann endlich das Licht am Ende des Tunnels sehen! Die Schauspielerin musste seit Juni immer wieder ins Krankenhaus, da bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Inzwischen hat sie nicht nur mehrere Runden Chemotherapie durchgestanden – im November ließ sich die "Anne with an E"-Darstelllerin dann sogar beide Brüste abnehmen. Nun gibt sie ein Gesundheitsupdate und enthüllt: Sie muss sich einer weiteren Operation unterziehen.

"In diesem Monat gab es viel Hin und Her und eine Menge Emotionen. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich jeden Tag geweint", gesteht Miranda in einem Video auf ihrem Instagram-Account. Der Grund für ihr Gefühlschaos: Während einer Untersuchung fanden die Ärzte auffällige Lymphknoten, die sie nun entfernen wollen. Das "wirklich Ärgerliche" an dieser ungeplanten Operation ist, dass es die Unipläne der 19-Jährigen zerstört. "Die Bestrahlung muss wegen der OP verschoben werden [...] und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass die Bestrahlung vor Beginn des zweiten Semesters erledigt ist", erklärt die Studentin ihre Misere. Dennoch ist sie sich sicher, dass sie nach dem Eingriff "wahrscheinlich sehr gut schlafen kann", weil sie dann weiß, dass ihr Körper komplett krebsfrei ist.

Endlich eine normale Studentin zu sein, ist allerdings nicht das Einzige, auf das sie sich freut: Miranda kann es außerdem kaum erwarten, keine Glatze mehr zu haben. Wie sie überglücklich mitteilt, beginnen ihre Haare nämlich gerade wieder zu wachsen: "Ehrlich, ihr glaubt nicht, wie begeistert ich über das kleinste bisschen Wachstum bin [...]. Es fühlt sich einfach toll an."

