Miranda McKeon ist glücklich: Nur noch eine OP trennt sie davon, krebsfrei zu sein. Die Schauspielerin hatte Mitte Juni verkündet, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. In den darauffolgenden Monaten unterzog sie sich einer achtwöchigen intensiven Chemotherapie. Diese hat die "Anne with an E"-Darstellerin nun erfolgreich abgeschlossen. Jetzt möchte der Teenager den nächsten und wohl größten Schritt seiner Behandlung in Angriff nehmen: eine doppelte Mastektomie.

"Es ist die Operation, der ich seit fast fünf Monaten entgegenfiebere", betont Miranda auf Instagram. Denn durch den Eingriff wird das Risiko von neuen Knoten in ihrer Brust deutlich verringert. "Das bedeutet auch, dass ich frei von Krebs sein werde", freut sich die 19-Jährige. Wie sie weiter erklärt, habe sie sich für eine empfindungserhaltende Mastektomie entschieden. Das bedeutet, dass bei der Brustabnahme die Nerven sorgfältiger durchtrennt werden, sodass am Ende ein Gefühl im Busen erhalten bleibt. "Es wird zwar ein wenig dauern, aber ich bin so dankbar, dass ich wieder wie ich selbst aussehen und mich fühlen werde", erzählt der Netflix-Star.

Nach der OP wird sie dann mit einer Strahlenbehandlung beginnen, um die verbleibenden Krebszellen zu zerstören. Miranda nutzt ihr Gesundheitsupdate auch, um sich für den immensen Support zu bedanken: "Die Menschen in meinem Leben stehen mir jeden Tag auf so liebevolle und herzerwärmende Weise zur Seite. Ich bin ein echtes Glückskind."

