Sie gibt den Kampf nicht auf! Seit einigen Monaten muss Miranda McKeon mit einer Schock-Diagnose leben: Bei der "Anne with an E"-Darstellerin wurde Brustkrebs diagnostiziert. Seitdem kämpft die junge Schauspielerin gegen die heimtückische Krankheit und versucht, den Krebs mit einer Chemotherapie zu besiegen. Und ihrem Ziel kommt sie dabei immer näher: Miranda gibt jetzt ein ausführliches Update ihrer Chemo und verkündet freudige News!

Die 19-Jährige richtete sich vor wenigen Tagen auf Instagram an ihre Community. In einem bewegenden Post schrieb sie: "Ich habe die Hälfte der Chemo geschafft. [...] Jetzt geht es weiter mit vier Runden Taxol (Hauptsymptom sind hier Knochenschmerzen)!" Zuvor hatte die Blondine vor allem mit Übelkeit, Ekel sowie etwas zu kämpfen, das einem schlimmen Kater nach dem Feiern vergleichbar gewesen sei.

Dass es Miranda so weit geschafft habe, könne sie noch nicht so ganz glauben. "Ich habe mich heute sehr verletzlich und emotional gefühlt. Es wurde viel geweint – aber auf die gute, lebensbejahende Art", erklärte sie ihren Fans. Sie selbst sei sehr stolz auf sich, auch wenn sie in den vergangenen Monaten sehr oft zu kämpfen hatte.

Anzeige

Instagram / miranda.mckeon Miranda McKeon, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / miranda.mckeon Miranda McKeon, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / miranda.mckeon Miranda McKeon im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de