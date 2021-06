Schockdiagnose bei Miranda McKeon! Die 19-Jährige wurde einem breiten Publikum durch ihre Rolle als Josie Pye in der kanadischen Dramaserie "Anne with an E" bekannt, in der sie von 2017 bis 2018 mitspielte. Sie spielte eine Klassenkameradin der Hauptfigur Anne Shirley, gespielt von Amybeth McNulty (19). Jetzt informierte die junge Schauspielerin ihre über 900.000 Follower im Netz über eine besonders tragische Neuigkeit: Bei Miranda wurde Brustkrebs diagnostiziert.

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die sportliche Blondine ein Foto von sich in einem rosafarbenen Krankenhauskittel und Mundschutz. Dazu teilte sie einen handschriftlichen Brief. "Pink ist meine neue Farbe! Mit schwerem, aber hoffnungsvollem Herzen teile ich die Nachricht, dass bei mir kürzlich Brustkrebs diagnostiziert wurde", begann sie die emotionalen Worte. Der Krebs werde mit einer Chemotherapie, Bestrahlung und einer Art von Operation behandelt – die genaue Behandlung stehe noch nicht fest, sie warte noch auf die genauen Testergebnisse.

Mirandas Fans überfluteten ihr Idol sogleich mit einer Welle aus Mitgefühl und hoffnungsvollen Kommentaren. Eine Nutzerin schrieb: "Siehst immer noch schick aus in deinem Krankenhaus-Bademantel! Du wirst es schaffen, ich liebe dich" und Weitere stiegen mit ein: "Miranda, mein Herz. Ich sende dir all meine Liebe und Kraft. Das ist herzzerreißend" und "Bleib stark, Miranda. Wir lieben dich so sehr."

Anzeige

Instagram / miranda.mckeon Miranda McKeon, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / miranda.mckeon Miranda McKeon, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / miranda.mckeon Miranda McKeon, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de