In Braunwyn Windham-Burkes Leben wird es nicht ruhig! Im vergangenen Jahr hatte die TV-Bekanntheit öffentlich gemacht, dass sie auf Frauen steht. Obwohl sie anschließend sogar ihre neue Freundin präsentierte, war sie mit ihrem Ehemann Sean zusammengeblieben – und hatte die Beziehung weitergeführt. Doch nach all den Veränderungen schein das Paar jetzt eine Auszeit zu brauchen: Braunwyn und Sean haben sich getrennt – zumindest vorübergehend...

Das gaben die Eheleute nun via Instagram bekannt. Ganz offen und ehrlich erklärten Braunwyn und Sean: "Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir einige Monate ohneeinander brauchen!" Die Real Housewives of Orange County-Darstellerin werde erst einmal nach Hawaii ziehen, während ihr Mann sich eine neue Bleibe suche. Dabei gehe es vor allem darum, das Beste für ihre gemeinsamen Kinder zu tun: "Wir machen das, was für sie am gesündesten ist!"

Doch trotz ihrer Trennung auf Probe fließt zwischen Braunwyn und Sean kein böses Blut. Zum Geburtstag ihres Gatten widmete die Blondine ihm im Netz sogar eine kleine Liebeserklärung: "Die Art und Weise, wie du unsere Kinder, unsere Geschichte und mich liebst, ist so tiefgründig. Danke für dein Verständnis, deine Unterstützung, unsere Gespräche und all den Spaß."

Getty Images Braunwyn Windham-Burke, Reality-Star

Instagram / braunwynwindhamburke Sean und Braunwyn Windham-Burke

Instagram / braunwynwindhamburke Braunwyn Windham-Burke, Reality-Star

