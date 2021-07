Hat der Ex-Bachelor Niko Griesert (30) einen Ratschlag für Maxime Herbord (26)? Am Mittwoch startete für die Halbniederländerin die Bachelorette-Reise. Damit stehen ihr aufregende und emotionale Wochen bevor. Eine Erfahrung, die Niko bereits Anfang des Jahres als Rosenkavalier machen durfte. Nach einem ewigen Hin und Her hatte er sich im Finale für Michelle Gwozdz entschieden, gab ihr dann aber den Laufpass und ist jetzt mit seiner Zweitplatzierten Michèle de Roos glücklich. Tipps möchte er Maxime deshalb lieber nicht geben...

Wenn Niko einen Tipp für die 26-Jährige hat, dann ist es dieser: "Nimm keine Tipps von mir an", scherzte der Vater einer Tochter beim got2b-Make-up-Launch-Event gegenüber Promiflash. Ratschläge braucht Maxime seiner Meinung nach aber ohnehin nicht. "Ich finde sie sehr sympathisch. Ich mag, wie sie redet, sehr bodenständig und ich glaube auch, dass sie einen sehr guten Job machen wird."

Niko und seine Michèle outeten sich im Promiflash-Interview zudem als große Fans der aktuellen Bachelorette-Staffel. "Mir gefällt der ganze Cast gut, das war eine super erste Folge. Ich drücke ihr die Daumen, dass sie weiterhin ihrem Herzen folgt", äußerte der 30-Jährige. Das Paar sei sich sicher, dass Maxime ihren Weg gehen werde.

