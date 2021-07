Süße Worte von Sarah Engels (28) an ihren Ehemann Julian (28)! Ende Mai gaben sich die DSDS-Finalistin von 2011 und der Kicker im Beisein ihrer Lieben das Jawort. Nur wenige Tage später überraschte das Paar mit einer weiteren tollen Nachricht: Sie werden Eltern. Die Vorfreude auf ihr erstes gemeinsames Kind ist riesig. Von Glücksgefühlen überwältigt richtet Sarah jetzt liebevolle Worte an den TuS-Haltern-Stürmer.

Auf Instagram teilt die Mutter eines Sohnes Turtelfotos von Julian und sich am Strand. Dazu schwärmt sie: "Frei zu sein, heißt bei dir zu sein. In deinen Armen kann ich fliegen, kann ich fallen, kann ich Schutz suchen und vor allem kann ich dort eins am allerbesten – sein, so wie ich bin." Auf Italienisch beteuert Sarah ihre Liebe zu dem 28-Jährigen, indem sie ins Deutsche übersetzt betont: "Ich liebe dich, mein Schatz."

In wenigen Monaten schon soll ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblicken – es wird ein Schwesterchen für Sarahs Sohn Alessio (6). Obwohl das Paar total glücklich ist, soll es aber bei einem gemeinsamen Kind bleiben. "Ich fand zwei Kinder immer schön. Insofern würde ich schon sagen, dass unsere Familienplanung damit abgeschlossen ist", verriet Sarah vor Kurzem.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels in Berlin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, Juli 2021

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels bei der Verkündung des Babygeschlechts

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de