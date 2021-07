Sie gehen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung! Yvonnedilauro (29) ist schon länger ein erfolgreicher Star auf der Videoplattform TikTok. Erst im April dieses Jahres überraschte die Beauty ihre Fans mit einer goldigen Neuigkeit: Sie und ihr Freund erwarten ihren ersten Nachwuchs. Doch damit nicht genug – denn die schwangere Influencerin ist bald auch eine verheiratete Frau: Yvonnedilauro hat sich mit ihrem Partner verlobt!

Via Instagram teilt die Schwangere das nun überglücklich ihrer Community mit. "Ich habe 'Ja' gesagt! Ich habe es bis jetzt geheim gehalten, aber ich habe im Urlaub einen Antrag von meinem Freund bekommen. Also ist er jetzt mein Verlobter, und es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, es euch endlich sagen zu können", schreibt die 29-Jährige gerührt zu einem Foto mit ihrem Verlobungsring. Ihr Ehemann in spe, der nicht in der Öffentlichkeit steht, sei ganz romantisch am Strand in der Türkei vor ihr auf die Knie gegangen.

Für Yvonnedilauro geht damit nun endgültig ein Lebenstraum in Erfüllung. Schon im Promiflash-Interview hatte sie verraten, dass Schwangerschaft, Familie und alles drumherum ihre Ziele im Leben sind: "Für mich war schon immer klar, als ich klein war, ich will eine Familie, ich will heiraten, ich will Kinder, ich will ein Haus."

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro im Juli 2021

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro und ihr Verlobter

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro, TikTok-Star

