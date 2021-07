Chrissy Teigen (35) macht gerade eine schwere Zeit durch. Das Model wurde in den vergangenen Wochen aufgrund seines Mobbing-Skandals in der Presse regelrecht zerrissen. Dieser ganze Hate hat der "Lip Sync Battle"-Gastgeberin auch sehr zugesetzt, wie sie jüngst preisgab: Die Frau von John Legend (42) leidet an schlimmen Depressionen. Damit aber noch nicht genug: Obendrein muss sie nun auch den Verlust ihrer geliebten Bulldogge Pippa verkraften.

"Unsere wunderschöne kleine Pippa ist vor Kurzem in meinen Armen gestorben", teilte Chrissy ihren Followern auf Instagram mit. Ihre süße Fellnase ist zehn Jahre alt geworden und die 35-Jährige erinnert sich noch genau an den Tag, an dem sie ihre Hündin mit nach Hause nahm: "Ich weiß, wie ich sie in Gainesville abgeholt und unsere Heimreise dokumentiert habe. Sie war ein freches Ding – liebte ihre Perlenkette und ließ sich von keinem neuen Hund, den wir mitbrachten, etwas gefallen."

Die Zweifachmama betont weiter, dass Pippa von ihrer gesamten Familie sehr geliebt wurde. Es zaubert ihr vor allem ein Lächeln aufs Gesicht, dass sie weiß, dass ihr Hündchen jetzt ihrer bereits vor ein paar Jahren verstorbenen Bulldogge Puddy im Himmel die Hölle heißmachen werde. "Danke, dass du uns dein ganzes Leben geschenkt hast", schließt Chrissy ihren Post ab.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer Tochter und Hund

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit John Legend und ihren Kids

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de