Ist Kontra K (34) etwa der neue Jason Statham (53)? Dass der Rapper nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit seinem Aussehen bei einigen seiner Fans – besonders den weiblichen – punkten kann, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Immerhin ist der durchtrainierte Körper des Musikers ein echter Hingucker. Aktuell genießt Kontra K allerdings einen wohlverdienten Urlaub im Ausland – und überrascht seine Community mit Urlaubsgrüßen der besonderen Art!

Via Instagram teilte Maximilian Diehn, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, am vergangenen Mittwoch eine Aufnahme, die fast schon als Filmplakat durchgehen könnte: In schwarzer Badehose posiert der Berliner vor dem türkisblauen Ozean, während im Hintergrund ein Jetski und eine Jacht zu sehen sind. Den sexy Schnappschuss versah der 34-Jährige mit den Worten "The Transporter" und spielt damit auf den Filmtitel des gleichnamigen Action-Streifens mit Jason Statham in der Hauptrolle an. Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem ehemaligen Elitesoldaten im Film und Max alias Kontra K vor seiner traumhaften Urlaubskulisse ist mit etwas Fantasie tatsächlich zu erkennen.

Doch komplett die Seele baumeln lassen kommt bei Kontra K offenbar nicht infrage. Zumindest in Sachen Musik versorgt der dreifache Familienvater seine Fans auch weiterhin mit Hits. So erschien beispielsweise erst am Mittwoch die neue Single "Mbappe" auf allen Streamingplattformen. Darin begeistert der Tattoo-Liebhaber seine Supporter nicht allein – er performt gemeinsam mit den beiden Rap-Größen Capital Bra (26) und Farid Bang (35) an seiner Seite.

Getty Images Jason Statham, Schauspieler

Getty Images Kontra K bei der 1Live Krone in der Jahrhunderthalle in Bochum, 2019

ActionPress Kontra K bei Rock am Ring 2019

