Baby Nummer zwei ließ nicht lange auf sich warten! Ashley Graham (33) verkündete vor wenigen Tagen ihren Fans eine zuckersüße Nachricht auf Instagram: Die Curvy-Schönheit und ihr Mann Justin Ervin werden zum zweiten Mal Eltern. Dass die werdende Mutter wohl schon ziemlich weit in ihrer Schwangerschaft ist, hat sie nun mit einem äußerst coolen Insta-Clip von sich bewiesen: In einem Taxi setzt Ashley ihren immer größer werdenden Babybauch gekonnt in Szene.

