Ashley Graham (33) kann ihr Glück immer noch nicht fassen! Am 18. Januar 2020 brachte das Plus-Size-Model einen Sohn zur Welt: Isaac Menelik Giovanni Ervin macht seitdem das Familienglück mit ihrem Mann Justin Ervin perfekt. Seit genau einem Jahr hält der Kleine seine Eltern jetzt also auf Trab – und Ashley scheint immer noch jede Sekunde zu genießen. Im Netz verfasste sie anlässlich des Geburtstags des kleinen Mannes einen rührenden Post und widmete Isaac emotionale Worte.

Auf Instagram postete Ashley jetzt ein Video und teilte in dem Clip zwölf Dinge mit, die sie in dem letzten Jahr gelernt hat. Sie habe beispielsweise niemals gedacht, so lieben zu können, wie sie es jetzt tut. "Du weißt nicht, was wahre Liebe ist, bis du dein eigenes Kind hast", äußerte die Beauty. Laut eigener Aussage hat Isaac das Leben des US-Stars komplett auf den Kopf gestellt. In dem Clip zeigt das Model seinen Fans intime Einblicke aus seinem Privatleben, und in der Kommentarspalte wird der kleine Isaac nur so mit Glückwünschen überhäuft.

Dass Ashley kein Problem damit hat, ihren Fans private Einblicke zu geben, ist kein Geheimnis. Vor Kurzem forderte ein Anhänger die 33-Jährige auf, ein Foto des Moments zu veröffentlichen, der sie mit Stolz erfüllt hat. Daraufhin teilte Ashley ein Foto, auf dem sie mit ihrem Mann und Isaac in der Geburtswanne sitzt – nur wenige Minuten, nachdem ihr Sohn auf die Welt kam.

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Anzeige

Instagram / ashleygraham Model Ashley Graham und ihr Ehemann Justin Ervin

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und ihr Sohn Isaac im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de